  • Защитник «Енисея» Эмерсон: «Уважаю дилогию «Брат». Иногда скучаю по временам, когда не было телефонов, камер, когда человеку можно было разок стукнуть по лбу, если по делу»
Защитник «Енисея» Эмерсон: «Уважаю дилогию «Брат». Иногда скучаю по временам, когда не было телефонов, камер, когда человеку можно было разок стукнуть по лбу, если по делу»

Эмерсон Иллой-Айет: смотрю «Гарри Поттера», уважаю дилогию «Брат».

Защитник «Енисея» Эмерсон Иллой-Айет рассказал. какие фильмы смотрит в новогодние праздники. 

– В России главный новогодний фильм – «Ирония судьбы, или С легким паром»…

– Если говорить о походе в баню, большим любителем себя не назову, но в холодное время года с удовольствием хожу попариться. Только если далеко ехать не нужно. В Красноярске в манеже есть баня – супер!

Что касается фильмов, предпочитаю смотреть «Гарри Поттера» (смеется). Под Новый год нравятся душевные семейные фильмы. Еще уважаю дилогию «Брат» и «Брат-2». Стоящие фильмы, идеология и менталитет – их главный козырь.

– То есть принцип справедливости – это о вас.

– Это мне близко по духу. Но предпочитаю любые проблемы решать мирным путем, через дипломатию. Хотя, честно, иногда скучаю по тем временам, когда не было мобильных телефонов, уличных камер на каждом углу, когда человеку, если по делу, можно было разок стукнуть по лбу, чтобы он пришел в себя, стал умнее и вел себя корректно, контролировал. Я не говорю о кровавой драке, только в целях профилактики, – сказал Эмерсон. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
