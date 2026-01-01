  • Спортс
Мареска контактировал с «Ман Сити» – это удивило боссов «Челси». У тренера были разногласия с медицинским штабом клуба

Энцо Мареска вел переговоры с «Манчестер Сити» до увольнения из «Челси».

Стали известны причины увольнения Энцо Марески из «Челси». 

Сегодня лондонский клуб объявил об уходе итальянского специалиста с поста главного тренера. 

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, клуб и агент Жорже Мендеш работали над планом об уходе Марески со вчерашнего вечера. Руководство «Челси» единогласно решило, что необходимы перемены.

Одной из главных проблем стали разногласия между Энцо и медицинским отделом «синих». «Челси» настаивал на том, что решения о нагрузке и защите здоровья игроков должны приниматься независимо от тренера. Мареска, в свою очередь, ощущал «недостаток защиты» со стороны клуба, что привело к напряженности в отношениях с владельцами. 

Итальянец пропустил пресс-конференцию после матча с «Борнмутом» (2:2) под предлогом болезни, но, как уже сообщалось, на самом деле не хотел говорить с прессой, потому что думал о своем будущем.

Также известно, что «Манчестер Сити» и Мареска уже провели несколько переговоров. Это стало неожиданностью для многих в руководстве «Челси». Некоторые посчитали, что итальянец отвлекается от своей нынешней работы. Ранее сообщалось, что «горожане» рассматривают возможность назначения Энцо в случае ухода Пепа Гвардиолы. 

Кроме того, в лондонском клубе обеспокоены тем, что команда потеряла 20 очков в АПЛ и Лиге чемпионов, ведя в счете по ходу матчей. В руководстве полагают, что это может свидетельствовать о недостаточной психологической устойчивости игроков. 

«Челси» не планирует менять свою модель игры. На замену Мареске претендуют несколько кандидатов, включая Лиэма Росеньора, который в данный момент возглавляет «Страсбур». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
