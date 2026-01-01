Экс-тренер «Герты» и «Вердера» Нури открывает франшизу McDonald’s: «Не буду говорить, что знаю, как это работает. В футболе нужно находить связь с игроками, а здесь – с сотрудниками»
Экс-тренер клубов Бундеслиги открыл франшизу McDonald’s.
Бывший главный тренер «Герты» и «Вердера» Александр Нури будет управлять двумя ресторанами McDonald’s в Германии.
Нури подал заявку на открытие франшизы в Северном Рейне-Вестфалии и сам готовил бургеры на гриле во время обучения.
«Я не буду заявлять, что знаю, как это работает. Я здесь для того, чтобы учиться.
В конечном счете, оба мира нацелены на то, чтобы находить связь с людьми. В футболе это игроки, а здесь – сотрудники. Но основной принцип тот же: ты должен понимать, кто сидит перед тобой, что им движет, что ему нужно делать», – сказал экс-тренер.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Süddeutsche Zeitung
