«Челси» объявил об уходе Марески. У команды 2 победы в 9 последних матчах

Мареска завершил работу в «Челси».

Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси ».

«Футбольный клуб «Челси» и его главный тренер Энцо Мареска расстались. За время работы в клубе Энцо привел команду к успеху в Лиге конференций и клубном чемпионате мира. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, и мы благодарим его за вклад в развитие клуба.

Учитывая, что команде еще предстоит достичь ключевых целей в четырех турнирах, включая квалификацию в Лигу чемпионов, Энцо и клуб считают, что перемены дают команде наилучшие шансы вернуться в нужное русло», – говорится в заявлении клуба.

Мареска возглавил «Челси» летом 2024 года. Под его руководством клуб выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира.

Лондонский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 30 очков после 19 игр. «Синие» выиграли лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах.