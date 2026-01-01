Мареска уйдет из «Челси». Клуб и тренер договорились о прекращении сотрудничества

Энцо Мареска готов уйти из «Челси».

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска планирует уйти из клуба.

Итальянский специалист сообщил руководству «синих» о своем намерении покинуть команду, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

Фабрицио Романо добавляет , что стороны уже договорились о прекращении сотрудничества. «Челси » теперь приступит к работе над назначением нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что члены правления «Челси» обсудят ситуацию с будущим тренера сегодня.

Лондонский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 30 очков после 19 игр. «Синие» выиграли лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах.