Мареска уйдет из «Челси». Клуб и тренер договорились о прекращении сотрудничества
Энцо Мареска готов уйти из «Челси».
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска планирует уйти из клуба.
Итальянский специалист сообщил руководству «синих» о своем намерении покинуть команду, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.
Фабрицио Романо добавляет, что стороны уже договорились о прекращении сотрудничества. «Челси» теперь приступит к работе над назначением нового главного тренера.
Ранее сообщалось, что члены правления «Челси» обсудят ситуацию с будущим тренера сегодня.
Лондонский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 19 игр. «Синие» выиграли лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио
