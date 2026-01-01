Юрий Семин: «У нас водка отличная, почему бы не выпить рюмку зимой. Но надо не пить, а выпивать. Удовольствие только тогда, когда делаешь это в определенных количествах»

Юрий Семин: у нас отличная водка. Но надо не пить, а выпивать.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об употреблении водки в зимнее время.

«Почему бы не выпить зимой рюмку водки. Я поддерживаю традиции. У нас водка отличная. Особенно мордовская сейчас. Это бренд. Я знаю, что там очень мощное сельское хозяйство, заводы на высочайшем уровне.

Но надо не пить, а выпивать. Удовольствие только тогда, когда делаешь это в определенных количествах, которые позволяют тебе быть веселым, радостным, общаться. А когда перебор, удовольствия не будет ни тебе, ни собеседнику», – сказал Семин.