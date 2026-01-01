  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кирилл Комбаров: «Я сделал лучшее приложение в мире для тренировок футболистов, на мой взгляд. Месячная подписка – 10 долларов, годовая – 60. Меньше чем за 100 млн долларов его не продам»
74

Кирилл Комбаров: «Я сделал лучшее приложение в мире для тренировок футболистов, на мой взгляд. Месячная подписка – 10 долларов, годовая – 60. Меньше чем за 100 млн долларов его не продам»

Кирилл Комбаров: я сделал лучшее приложение в мире для тренировок футболистов.

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров рассказал, что разработал приложение для тренировок футболистов.

– На мой взгляд, сделал лучшее приложение в мире для тренировок футболистов любого уровня в режиме онлайн. Оно будет полезно тем, кто хочет прогрессировать, подтянуть свою технику и физические качества, растяжку. Программа при правильном подходе и стабильных тренировках гарантированно улучшит футбольные качества любого игрока.

– Это все основано на вашем личном опыте? Или кого-то привлекали со стороны?

– Идея возникла у меня абсолютно спонтанно, все придумывал и записывал тренировки самостоятельно. От зарождения идеи в моей голове до реализации проекта и выхода его на рынок прошел год с небольшим, была проделана огромнейшая работа, и я очень рад, что мои труды могут повлиять на миллионы начинающих футболистов, принести им пользу.

– Во сколько обойдется подписка?

– Считаю, что футбол должен быть доступным для всех, поэтому цена очень дешевая. Месячная подписка – 10 долларов, годовая – 60. У меня много идей, как развивать приложение, это уже такой процесс, который не остановить.

– Можете назвать это бизнесом?

– На всем можно заработать деньги. Этот проект рассчитан на то, что им будут пользоваться миллионы футболистов по всему миру. В своих соцсетях я постоянно публикую разные упражнения и уже набрал почти 200 миллионов просмотров.

– Каким должно быть предложение, чтобы вы продали свой стартап?

– Цена формируется из количества пользователей и многих других факторов. Но я не продам свое приложение меньше чем за 100 миллионов долларов, – сказал Комбаров.

Кирилл Комбаров переехал в США: «Изначально поехали на лето, сняли дом. Все понравилось – климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в 5 минутах на машине. Решили пока остаться»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoКирилл Комбаров
logoпремьер-лига Россия
деньги
бизнес
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Защитник «Енисея» Эмерсон: «Уважаю дилогию «Брат». Иногда скучаю по временам, когда не было телефонов, камер, когда человеку можно было разок стукнуть по лбу, если по делу»
18 минут назад
Мареска контактировал с «Ман Сити» – это удивило боссов «Челси». У тренера были разногласия с медицинским штабом клуба
33 минуты назад
«Челси» объявил об уходе Марески. У команды 2 победы в 9 последних матчах
57 минут назад
Мареска уйдет из «Челси». Клуб и тренер договорились о прекращении сотрудничества
сегодня, 12:03
Юрий Семин: «У нас водка отличная, почему бы не выпить рюмку зимой. Но надо не пить, а выпивать. Удовольствие только тогда, когда делаешь это в определенных количествах»
сегодня, 11:56
«Реал» возобновит переговоры с Винисиусом о продлении контракта. Вингер просит зарплату на 15% выше, чем предлагает клуб
сегодня, 11:17
Мареска, вероятно, покинет пост тренера «Челси» сегодня (The Telegraph)
сегодня, 11:02
Руководство «Челси» обсудит ситуацию с будущим Марески сегодня
сегодня, 10:38
Кирилл Комбаров: «Я не готов покупать хлеб за 80 рублей. Это бомба замедленного действия для организма и здоровья. Лучше куплю за 200-400, но точно буду знать, что он натуральный»
сегодня, 10:22
Нигматуллин о знакомстве с 23-летней женой: «Сначала думал, что она слишком молодая для меня. Обратили друг на друга внимание, оказавшись в караоке. Купидон выстрелил, попал прямо в сердце»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-тренер «Герты» и «Вердера» Нури открывает франшизу McDonald’s: «Не буду говорить, что знаю, как это работает. В футболе нужно находить связь с игроками, а здесь – с сотрудниками»
53 минуты назад
Мацуев о «Спартаке»: «Почему не попробовать нашего тренера, не сделать интересную комбинацию? Аленичев-то не доработал по большому счету, варианты есть из спартаковцев»
сегодня, 11:35
Де ла Фуэнте о конфликте с «Барсой» из-за травмы Ямаля: «Моя совесть чиста. Здоровье игроков – приоритет, мы можем это доказать. Я понимаю позицию Флика, как и он понимает мою»
сегодня, 10:56
«У Марески напряженные отношения с некоторыми руководителями «Челси». Энцо чувствует, что красная линия была пересечена». Журналист Солекол о тренере
сегодня, 10:10
Отец Жерсона о «Крузейро»: «Переговоры идут хорошо. Я был бы очень рад видеть своего сына на ЧМ, а близость к сборной облегчает задачу»
сегодня, 09:43
«Сандерленд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:52
«Ливерпуль» – «Лидс». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 07:40
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Холуд», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Неом»
вчера, 19:31
Нагорных о Баринове: «На сегодняшний день Дмитрий – игрок «Локомотива», капитан команды. В этом статусе он входит в новый год»
вчера, 19:23
«Тоттенхэм» отдаст вингера Соломона «Фиорентине» в аренду с правом выкупа
вчера, 19:18