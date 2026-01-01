Кирилл Комбаров: «Я сделал лучшее приложение в мире для тренировок футболистов, на мой взгляд. Месячная подписка – 10 долларов, годовая – 60. Меньше чем за 100 млн долларов его не продам»

Кирилл Комбаров: я сделал лучшее приложение в мире для тренировок футболистов.

Бывший защитник «Спартака » Кирилл Комбаров рассказал, что разработал приложение для тренировок футболистов.

– На мой взгляд, сделал лучшее приложение в мире для тренировок футболистов любого уровня в режиме онлайн. Оно будет полезно тем, кто хочет прогрессировать, подтянуть свою технику и физические качества, растяжку. Программа при правильном подходе и стабильных тренировках гарантированно улучшит футбольные качества любого игрока.

– Это все основано на вашем личном опыте? Или кого-то привлекали со стороны?

– Идея возникла у меня абсолютно спонтанно, все придумывал и записывал тренировки самостоятельно. От зарождения идеи в моей голове до реализации проекта и выхода его на рынок прошел год с небольшим, была проделана огромнейшая работа, и я очень рад, что мои труды могут повлиять на миллионы начинающих футболистов, принести им пользу.

– Во сколько обойдется подписка?

– Считаю, что футбол должен быть доступным для всех, поэтому цена очень дешевая. Месячная подписка – 10 долларов, годовая – 60. У меня много идей, как развивать приложение, это уже такой процесс, который не остановить.

– Можете назвать это бизнесом?

– На всем можно заработать деньги. Этот проект рассчитан на то, что им будут пользоваться миллионы футболистов по всему миру. В своих соцсетях я постоянно публикую разные упражнения и уже набрал почти 200 миллионов просмотров.

– Каким должно быть предложение, чтобы вы продали свой стартап?

– Цена формируется из количества пользователей и многих других факторов. Но я не продам свое приложение меньше чем за 100 миллионов долларов, – сказал Комбаров.

