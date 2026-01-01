Мацуев о «Спартаке»: «Почему не попробовать нашего тренера, не сделать интересную комбинацию? Аленичев-то не доработал по большому счету, варианты есть из спартаковцев»
Народный артист России, пианист Денис Мацуев предложил «Спартаку» назначить российского тренера.
«Мы же видим, когда приезжают зарубежные тренеры, даже, может быть, очень хорошие тренеры, у которых ничего не получилось. Эмери – потрясающий тренер, который делает фантастические успехи.
Мы видим, что в том числе и сейчас он не сдает обороты. Это же уникально. Но не получилось. Почему? Надо делать какую-то работу над ошибками. Я всегда говорю: мы уже столько раз обжигались, почему не попробовать нашего тренера? Почему не сделать какую-то интересную комбинацию? Нашим спартаковцам по большому счету шанса-то и не дали. Аленичев-то не доработал по большому счету.
Кто-то говорит: да, багаж Аленичева остался Каррере. Вот и выиграли. Но это сложно, это демагогия. Но вот так, чтобы дать шанс и дать определенный срок с этим подбором игроков... Варианты есть из спартаковцев, я не буду их называть, но мы прекрасно понимаем, о ком речь. Не получится, значит, не получится. Да, есть вопрос потери репутации. Мы понимаем, что будет, если не пойдет в «Спартаке».
Поэтому здесь надо очень тонко все прочувствовать и сделать для этой огромной армии болельщиков, которые обожают свой клуб, чтобы все получилось», – сказал Мацуев.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров. После ухода Деяна Станковича исполняющим обязанности главного тренера команды является Вадим Романов.