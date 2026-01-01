  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мацуев о «Спартаке»: «Почему не попробовать нашего тренера, не сделать интересную комбинацию? Аленичев-то не доработал по большому счету, варианты есть из спартаковцев»
21

Мацуев о «Спартаке»: «Почему не попробовать нашего тренера, не сделать интересную комбинацию? Аленичев-то не доработал по большому счету, варианты есть из спартаковцев»

Денис Мацуев предложил «Спартаку» назначить российского тренера.

Народный артист России, пианист Денис Мацуев предложил «Спартаку» назначить российского тренера.

«Мы же видим, когда приезжают зарубежные тренеры, даже, может быть, очень хорошие тренеры, у которых ничего не получилось. Эмери – потрясающий тренер, который делает фантастические успехи.

Мы видим, что в том числе и сейчас он не сдает обороты. Это же уникально. Но не получилось. Почему? Надо делать какую-то работу над ошибками. Я всегда говорю: мы уже столько раз обжигались, почему не попробовать нашего тренера? Почему не сделать какую-то интересную комбинацию? Нашим спартаковцам по большому счету шанса-то и не дали. Аленичев-то не доработал по большому счету.

Кто-то говорит: да, багаж Аленичева остался Каррере. Вот и выиграли. Но это сложно, это демагогия. Но вот так, чтобы дать шанс и дать определенный срок с этим подбором игроков... Варианты есть из спартаковцев, я не буду их называть, но мы прекрасно понимаем, о ком речь. Не получится, значит, не получится. Да, есть вопрос потери репутации. Мы понимаем, что будет, если не пойдет в «Спартаке».

Поэтому здесь надо очень тонко все прочувствовать и сделать для этой огромной армии болельщиков, которые обожают свой клуб, чтобы все получилось», – сказал Мацуев. 

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров. После ухода Деяна Станковича исполняющим обязанности главного тренера команды является Вадим Романов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДенис Мацуев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoМассимо Каррера
logoДмитрий Аленичев
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Защитник «Енисея» Эмерсон: «Уважаю дилогию «Брат». Иногда скучаю по временам, когда не было телефонов, камер, когда человеку можно было разок стукнуть по лбу, если по делу»
14 минут назад
Мареска контактировал с «Ман Сити» – это удивило боссов «Челси». У тренера были разногласия с медицинским штабом клуба
29 минут назад
«Челси» объявил об уходе Марески. У команды 2 победы в 9 последних матчах
53 минуты назад
Мареска уйдет из «Челси». Клуб и тренер договорились о прекращении сотрудничества
сегодня, 12:03
Юрий Семин: «У нас водка отличная, почему бы не выпить рюмку зимой. Но надо не пить, а выпивать. Удовольствие только тогда, когда делаешь это в определенных количествах»
сегодня, 11:56
Кирилл Комбаров: «Я сделал лучшее приложение в мире для тренировок футболистов, на мой взгляд. Месячная подписка – 10 долларов, годовая – 60. Меньше чем за 100 млн долларов его не продам»
сегодня, 11:47
«Реал» возобновит переговоры с Винисиусом о продлении контракта. Вингер просит зарплату на 15% выше, чем предлагает клуб
сегодня, 11:17
Мареска, вероятно, покинет пост тренера «Челси» сегодня (The Telegraph)
сегодня, 11:02
Руководство «Челси» обсудит ситуацию с будущим Марески сегодня
сегодня, 10:38
Кирилл Комбаров: «Я не готов покупать хлеб за 80 рублей. Это бомба замедленного действия для организма и здоровья. Лучше куплю за 200-400, но точно буду знать, что он натуральный»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Сьона» об игре с «Зенитом»: «Слышал, что есть договоренность о прекращении военных действий. Тогда мы проведем матч у себя, и все будут довольны»
2 минуты назад
Экс-тренер «Герты» и «Вердера» Нури открывает франшизу McDonald’s: «Не буду говорить, что знаю, как это работает. В футболе нужно находить связь с игроками, а здесь – с сотрудниками»
49 минут назад
Де ла Фуэнте о конфликте с «Барсой» из-за травмы Ямаля: «Моя совесть чиста. Здоровье игроков – приоритет, мы можем это доказать. Я понимаю позицию Флика, как и он понимает мою»
сегодня, 10:56
«У Марески напряженные отношения с некоторыми руководителями «Челси». Энцо чувствует, что красная линия была пересечена». Журналист Солекол о тренере
сегодня, 10:10
Отец Жерсона о «Крузейро»: «Переговоры идут хорошо. Я был бы очень рад видеть своего сына на ЧМ, а близость к сборной облегчает задачу»
сегодня, 09:43
«Сандерленд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:52
«Ливерпуль» – «Лидс». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 07:40
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Холуд», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Неом»
вчера, 19:31
Нагорных о Баринове: «На сегодняшний день Дмитрий – игрок «Локомотива», капитан команды. В этом статусе он входит в новый год»
вчера, 19:23
«Тоттенхэм» отдаст вингера Соломона «Фиорентине» в аренду с правом выкупа
вчера, 19:18