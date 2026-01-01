Мацуев о «Спартаке»: «Почему не попробовать нашего тренера, не сделать интересную комбинацию? Аленичев-то не доработал по большому счету, варианты есть из спартаковцев»

Денис Мацуев предложил «Спартаку» назначить российского тренера.

Народный артист России, пианист Денис Мацуев предложил «Спартаку » назначить российского тренера.

«Мы же видим, когда приезжают зарубежные тренеры, даже, может быть, очень хорошие тренеры, у которых ничего не получилось. Эмери – потрясающий тренер, который делает фантастические успехи.

Мы видим, что в том числе и сейчас он не сдает обороты. Это же уникально. Но не получилось. Почему? Надо делать какую-то работу над ошибками. Я всегда говорю: мы уже столько раз обжигались, почему не попробовать нашего тренера? Почему не сделать какую-то интересную комбинацию? Нашим спартаковцам по большому счету шанса-то и не дали. Аленичев-то не доработал по большому счету.

Кто-то говорит: да, багаж Аленичева остался Каррере . Вот и выиграли. Но это сложно, это демагогия. Но вот так, чтобы дать шанс и дать определенный срок с этим подбором игроков... Варианты есть из спартаковцев, я не буду их называть, но мы прекрасно понимаем, о ком речь. Не получится, значит, не получится. Да, есть вопрос потери репутации. Мы понимаем, что будет, если не пойдет в «Спартаке».

Поэтому здесь надо очень тонко все прочувствовать и сделать для этой огромной армии болельщиков, которые обожают свой клуб, чтобы все получилось», – сказал Мацуев.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 29 очков после 18 туров. После ухода Деяна Станковича исполняющим обязанности главного тренера команды является Вадим Романов.