«Реал» возобновит переговоры с Винисиусом о продлении контракта. Вингер просит зарплату на 15% выше, чем предлагает клуб

«Реал» возобновит переговоры с Винисиусом.

«Реал» и Винисиус Жуниор возобновят переговоры о продлении контракта. 

Обсуждение этой темы остановилось после клубного чемпионата мира – зарплату, которую запросил бразилец, клуб посчитал слишком высокой. Однако ожидается, что скоро «Реал» снова свяжется с игроком, пишет As.

Отмечается, что мадридцы намерены сохранить футболиста, сам Винисиус тоже хочет остаться. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года. 

По состоянию на сегодняшний день, вингер просит зарплату на 15% выше, чем предлагает «Реал». 

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 18 матчей, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
