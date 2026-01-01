Мареска, вероятно, покинет пост тренера «Челси» сегодня (The Telegraph)

Энцо Мареска покинет «Челси».

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска покинет свой пост.

Ранее сообщалось, что лондонцы могут уволить итальянского специалиста в январе, если результаты не улучшатся в ближайшее время. Сегодня члены правления клуба обсудят ситуацию с будущим Марески.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, ожидается, что Энцо покинет свою должность сегодня. В клубе еще не подтверждали и не комментировали информацию о возможной отставке.

«Челси » занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 30 очков после 19 игр. «Синие» выиграли лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах.