Мареска, вероятно, покинет пост тренера «Челси» сегодня (The Telegraph)
Энцо Мареска покинет «Челси».
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска покинет свой пост.
Ранее сообщалось, что лондонцы могут уволить итальянского специалиста в январе, если результаты не улучшатся в ближайшее время. Сегодня члены правления клуба обсудят ситуацию с будущим Марески.
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, ожидается, что Энцо покинет свою должность сегодня. В клубе еще не подтверждали и не комментировали информацию о возможной отставке.
«Челси» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 19 игр. «Синие» выиграли лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
