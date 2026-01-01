Де ла Фуэнте о конфликте с «Барсой» из-за травмы Ямаля: «Моя совесть чиста. Здоровье игроков – приоритет, мы можем это доказать. Я понимаю позицию Флика, как и он понимает мою»

Луис де ла Фуэнте о ситуации с вызовом Ямаля: моя совесть чиста.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о ситуации с вызовом Ламина Ямаля в национальную команду осенью.

Напомним, в сентябре главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что футболист играл за сборную с болью, из-за чего получил повреждение: «Следует больше заботиться о футболистах».

– Недавно возникла напряженная ситуация из-за вызова Ламина Ямаля в сборную, которым был недоволен Флик. Но теперь он просит вызвать Бальде. Что вы думаете?

– Я понимаю, какая роль отведена каждому из нас и то, что мы будем защищать свои интересы. Я понимаю его позицию, так же как и он, несомненно, понимает мою, потому что он также был тренером сборной своей страны, Германии.

Я сосредоточен на своих обязанностях, которые заключаются в том, что я являюсь тренером сборной Испании , а это означает привлечение лучших игроков, которые будут представлять нашу страну. Все наши решения основываются только на этих размышлениях.

И я хочу подчеркнуть, что мы заботимся о здоровье игроков, что оно является приоритетом и что мы можем это доказать. Потому что, когда у нас возникали малейшие сомнения относительно Ламина или кого-либо еще, он не играл и возвращался в свой клуб. Моя совесть чиста, – сказал де ла Фуэнте .