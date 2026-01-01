Руководство «Челси» обсудит ситуацию с будущим Марески сегодня
В «Челси» обсудят будущее Энцо Марески уже сегодня.
В «Челси» обсудят ситуацию с будущим главного тренера Энцо Марески.
По информации The Athletic, встреча членов правления клуба состоится сегодня. Ранее сообщалось, что лондонцы могут уволить итальянского специалиста в январе, если результаты не улучшатся в ближайшее время.
«Челси» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 19 игр. «Синие» выиграли лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах.
Мареска может покинуть «Челси» до матча с «Ман Сити» в воскресенье (Каве Солекол)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
