Руководство «Челси» обсудит ситуацию с будущим Марески сегодня

В «Челси» обсудят будущее Энцо Марески уже сегодня.

В «Челси» обсудят ситуацию с будущим главного тренера Энцо Марески

По информации The Athletic, встреча членов правления клуба состоится сегодня. Ранее сообщалось, что лондонцы могут уволить итальянского специалиста в январе, если результаты не улучшатся в ближайшее время. 

«Челси» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 19 игр. «Синие» выиграли лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах. 

Мареска может покинуть «Челси» до матча с «Ман Сити» в воскресенье (Каве Солекол)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
