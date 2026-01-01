  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кирилл Комбаров: «Я не готов покупать хлеб за 80 рублей. Это бомба замедленного действия для организма и здоровья. Лучше куплю за 200-400, но точно буду знать, что он натуральный»
137

Кирилл Комбаров: «Я не готов покупать хлеб за 80 рублей. Это бомба замедленного действия для организма и здоровья. Лучше куплю за 200-400, но точно буду знать, что он натуральный»

Кирилл Комбаров: я не готов покупать хлеб за 80 рублей, лучше возьму за 200-400.

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров высказался о ценах в США.

– СМИ нас пугают, что цены в американских магазинах растут ежечасно. Вас они шокируют?

– Понятно, что цены в США выше, но тут и доходы другие. Так что если сравнивать зарплаты, то стоимость товаров в Майами будет сопоставимой с московскими. Хотя есть такие магазины, где ты можешь за копейки купить классные товары.

– Сравним батон белого хлеба. В Москве это рублей 80-100 за полкило, то есть чуть больше доллара.

– На самом деле вопрос для меня сложный, я на цены особо не смотрю. Где-то 3-4 доллара хлеб стоит. Но хлеб разный бывает, есть и по 400 рублей.

Николай Комличенко как-то нарвался на хейт, заявив, что его жаба душит покупать любимые помидоры по цене выше 1000 рублей.

– А чего удивляться, если они реально вкусные и люди за них готовы платить? Когда мы жили в Новогорске, рядом был небольшой фермерский рыночек, бакинские помидоры продавались по 700 рублей за килограмм. Через два года я прихожу на этот рынок, а помидоры стоят по полторы тысячи! Но они по-настоящему вкусные, натуральные, и ты готов за них заплатить.

– Чем выше доходы, тем больше возможностей.

– Я, к примеру, не готов покупать хлеб за 80 рублей. Я лучше куплю за 200-400, но я точно буду знать, что он натуральный. А дешевый хлеб отнесите в лабораторию, посмотрите, сколько там химических элементов и из чего он сделан. Его вообще нельзя покупать и есть, потому что это бомба замедленного действия для организма, тела и здоровья человека, – сказал Комбаров.

Кирилл Комбаров переехал в США: «Изначально поехали на лето, сняли дом. Все понравилось – климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в 5 минутах на машине. Решили пока остаться»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoКирилл Комбаров
logoНиколай Комличенко
logoМатч ТВ
Питание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Реал» возобновит переговоры с Винисиусом о продлении контракта. Вингер просит зарплату на 15% выше, чем предлагает клуб
7 минут назад
Мареска, вероятно, покинет пост тренера «Челси» сегодня (The Telegraph)
22 минуты назад
Руководство «Челси» обсудит ситуацию с будущим Марески сегодня
46 минут назад
Нигматуллин о знакомстве с 23-летней женой: «Сначала думал, что она слишком молодая для меня. Обратили друг на друга внимание, оказавшись в караоке. Купидон выстрелил, попал прямо в сердце»
сегодня, 09:50
Мареска может покинуть «Челси» до матча с «Ман Сити» в воскресенье (Каве Солекол)
сегодня, 09:20
Кирилл Комбаров переехал в США: «Изначально поехали на лето, сняли дом. Все понравилось – климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в 5 минутах на машине. Решили пока остаться»
сегодня, 09:01
У 58-летнего Дана Петреску диагностировали рак. Он лечился китайской медициной, сейчас проходит химиотерапию. Состояние экс-игрока «Челси» и тренера клубов РПЛ «очень серьезное»
сегодня, 08:44
«Спартак» хочет сохранить Романова в новом тренерском штабе. Окончательное решение примет назначенный специалист (Metaratings)
сегодня, 08:24
«Брайтон» купит 34-летнего Гросса из «Боруссии». Хавбек играл за английский клуб с 2017 по 2024 год (Фабрицио Романо)
сегодня, 08:09
«Время Марески в «Челси» очень скоро подойдет к концу. Я аннулирую открытку с пожеланиями выздоровления». Журналист Крук, написавший, что тренер не был на пресс-конференции из-за болезни
сегодня, 07:52
Ко всем новостям
Последние новости
Де ла Фуэнте о конфликте с «Барсой» из-за травмы Ямаля: «Моя совесть чиста. Здоровье игроков – приоритет, мы можем это доказать. Я понимаю позицию Флика, как и он понимает мою»
28 минут назад
«У Марески напряженные отношения с некоторыми руководителями «Челси». Энцо чувствует, что красная линия была пересечена». Журналист Солекол о тренере
сегодня, 10:10
Отец Жерсона о «Крузейро»: «Переговоры идут хорошо. Я был бы очень рад видеть своего сына на ЧМ, а близость к сборной облегчает задачу»
сегодня, 09:43
«Сандерленд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:52
«Ливерпуль» – «Лидс». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 07:40
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Холуд», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Неом»
вчера, 19:31
Нагорных о Баринове: «На сегодняшний день Дмитрий – игрок «Локомотива», капитан команды. В этом статусе он входит в новый год»
вчера, 19:23
«Тоттенхэм» отдаст вингера Соломона «Фиорентине» в аренду с правом выкупа
вчера, 19:18
«Вест Хэм» близок к подписанию Фелипе. «Жил Висенте» получит 20+ млн евро за форварда с 10 голами в 13 матчах чемпионата Португалии
вчера, 18:14
Бояринцев об игре за «Спартак»: «Тогда все понимали, что такое «спартаковский дух». Знали, какой это легендарный клуб, даже легионеры выкладывались на 101%»
вчера, 17:44