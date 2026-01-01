«У Марески напряженные отношения с некоторыми руководителями «Челси». Энцо чувствует, что красная линия была пересечена». Журналист Солекол о тренере

У Марески натянутые отношения с руководством «Челси».

Журналист Sky Sports Каве Солекол высказался о ситуации вокруг будущего Энцо Марески в «Челси».

«Отношения между Мареской и некоторыми ключевыми фигурами на «Стэмфорд Бридж» напряженные. По моей информации, Мареска чувствует, что красная линия была пересечена.

Я чувствую, что мы приближаемся к тому моменту, когда пути Марески и «Челси» могут разойтись по обоюдному согласию. Будет интересно посмотреть, уйдет ли он в отставку, или его уволят, или мы получим заявление, в котором будет сказано, что это произошло по обоюдному согласию. Мы не уверены на 100 процентов, что он уйдет, но, по-моему, именно в этом направлении мы и движемся.

Я думаю, он просто чувствует, что заслуживает немного большего уважения за то, чего достиг. Я думаю, он чувствует, что ему нужно немного больше поддержки. У него самый молодой состав в Премьер-лиге. «Челси» больше не покупает игроков мирового класса, они покупают молодых игроков и отдают их Мареске для развития.

Он чувствует, что хорошо справляется с очень, очень сложной работой. И вы можете судить о нем по трофеям, которые он выиграл. Но я просто чувствую, что он считает, что пришло время уходить», – сказал Солекол.

Мареска может покинуть «Челси» до матча с «Ман Сити» в воскресенье (Каве Солекол)