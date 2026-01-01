Нигматуллин о знакомстве с 23-летней женой: «Сначала думал, что она слишком молодая для меня. Обратили друг на друга внимание, оказавшись в караоке. Купидон выстрелил, попал прямо в сердце»
Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, как познакомился со своей супругой.
В ноябре 51-летний экс-футболист женился во второй раз – на 23-летней модели Эвелине.
«После развода я поселился один и думал, что буду холостяком. Но на выставке зарубежной недвижимости в Москве встретил Эвелину. У нас стенды были недалеко.
Первые два дня мы особо не коммуницировали, потому что я думал, что она слишком молодая для меня. И только на третий мы обратили друг на друга внимание, оказавшись в неформальной обстановке, в караоке. Купидон выстрелил, попал прямо в сердце. Мы поняли, что у нас много общего и сразу перестали чувствовать разницу в возрасте.
Эвелина вспоминает: когда приехала домой, сказала подруге, что влюбилась. А я товарищу сказал примерно то же самое», – сказал Нигматуллин.