  • Нигматуллин о знакомстве с 23-летней женой: «Сначала думал, что она слишком молодая для меня. Обратили друг на друга внимание, оказавшись в караоке. Купидон выстрелил, попал прямо в сердце»
Руслан Нигматуллин рассказал, как познакомился со своей новой женой.

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, как познакомился со своей супругой. 

В ноябре 51-летний экс-футболист женился во второй раз – на 23-летней модели Эвелине.

«После развода я поселился один и думал, что буду холостяком. Но на выставке зарубежной недвижимости в Москве встретил Эвелину. У нас стенды были недалеко.

Первые два дня мы особо не коммуницировали, потому что я думал, что она слишком молодая для меня. И только на третий мы обратили друг на друга внимание, оказавшись в неформальной обстановке, в караоке. Купидон выстрелил, попал прямо в сердце. Мы поняли, что у нас много общего и сразу перестали чувствовать разницу в возрасте.

Эвелина вспоминает: когда приехала домой, сказала подруге, что влюбилась. А я товарищу сказал примерно то же самое», – сказал Нигматуллин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
