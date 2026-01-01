Отец Жерсона о «Крузейро»: «Переговоры идут хорошо. Я был бы очень рад видеть своего сына на ЧМ, а близость к сборной облегчает задачу»

Отец Жерсона: переговоры с «Крузейро» идут хорошо.

Маркао, отец бразильского полузащитника «Зенита » Жерсона , рассказал о ходе переговоров с «Крузейро ».

«Переговоры идут хорошо. Нам нужно сосредоточиться на чемпионате мира, но проект «Крузейро» очень позитивен для Жерсона. Он игрок, который интересен многим бразильским клубам. Когда он вернется из отпуска, конечно, все будут хотеть его видеть.

Я поговорил с Педриньо (владельцем «Крузейро» – Спортс’’). Мне понравилось с ним общаться. Он очень искренний парень из Минас-Жерайса… Я рассказал ему, что у нас есть проект по подготовке к чемпионату мира. Этот проект очень важен. Я был бы очень рад увидеть своего сына на чемпионате мира. А близость к сборной, близость ко всем, облегчает задачу. Я с оптимизмом смотрю на этот проект», – сказал Маркао.