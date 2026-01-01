Мареска может покинуть «Челси» до матча с «Ман Сити» в воскресенье (Каве Солекол)

Мареску могут уволить из «Челси» на этой неделе.

Главный тренер «Челси » Энцо Мареска может покинуть команду уже на этой неделе.

Как отмечает журналист Sky Sports Каве Солекол, нет гарантий, что специалист будет руководить лондонской командой в следующем матче. «Челси» сыграет с «Манчестер Сити » на выезде 4 января в 20-м туре АПЛ.

Ранее итальянец пропустил пресс-конференцию после матча 19-го тура. Сообщалось, что он плохо себя почувствовал , но позднее эту информацию опровергли .

У лондонского клуба лишь 2 победы в 9 последних матчах.