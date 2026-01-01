Мареска может покинуть «Челси» до матча с «Ман Сити» в воскресенье (Каве Солекол)
Мареску могут уволить из «Челси» на этой неделе.
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска может покинуть команду уже на этой неделе.
Как отмечает журналист Sky Sports Каве Солекол, нет гарантий, что специалист будет руководить лондонской командой в следующем матче. «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» на выезде 4 января в 20-м туре АПЛ.
Ранее итальянец пропустил пресс-конференцию после матча 19-го тура. Сообщалось, что он плохо себя почувствовал, но позднее эту информацию опровергли.
У лондонского клуба лишь 2 победы в 9 последних матчах.
