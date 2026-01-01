Кирилл Комбаров переехал в США: «Изначально поехали на лето, сняли дом. Все понравилось – климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в 5 минутах на машине. Решили пока остаться»

Кирилл Комбаров живет в Майами.

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров рассказал, что переехал жить в США.

— Как родилась идея улететь за океан?

— Была виза, изначально поехали в Америку на лето. На два месяца сняли дом, хотели потусить с семьей. Все понравилось, климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в пяти минутах езды на машине. В итоге решили пока остаться.

— На постоянной основе?

— А мы часто летаем в Москву, проблем нет.

— Есть ли какие‑то сложности из‑за того, что вы русский?

— Никто не смотрит в твой паспорт. Без разницы, из России ты или Австралии. Если ты нормальный человек, то таким будешь в любой стране мира.

— В чем главное отличие жизни в России и США?

— Штаты большие и разные. Могу сравнивать с Майами. Климат тут классный, океан, много футбола для детей, различные секции, — сказал Комбаров.

Комбаров выступал за «Динамо», «Спартак», «Торпедо», «Спартак‑2», «Томь» и «Арсенал». Он завершил карьеру в 2021 году.