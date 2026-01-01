У 58-летнего Дана Петреску диагностировали рак. Он лечился китайской медициной, сейчас проходит химиотерапию. Состояние экс-игрока «Челси» и тренера клубов РПЛ «очень серьезное»

У 58-летнего Дана Петреску диагностировали рак.

У 58-летнего бывшего футболиста «Челси » и «Стяуа», экс-тренера московского «Динамо » и «Кубани » Дана Петреску диагностирован рак.

Сообщается, его состояние «очень серьезное», сейчас он проходит курс химиотерапии.

В начале декабря появилась информация, что Петреску похудел почти на 32 кг, но хорошо восстанавливается после лечения методами китайской медицины.

По ходу игровой карьеры Петреску завоевывал с «Челси» Кубок обладателей кубков УЕФА в сезоне-1997/98, Суперкубок УЕФА в 1998-м и другие трофеи. Со «Стяуа» он доходил до финала Кубка европейских чемпионов-1988/89.