У 58-летнего Дана Петреску диагностировали рак. Он лечился китайской медициной, сейчас проходит химиотерапию. Состояние экс-игрока «Челси» и тренера клубов РПЛ «очень серьезное»
У 58-летнего Дана Петреску диагностировали рак.
У 58-летнего бывшего футболиста «Челси» и «Стяуа», экс-тренера московского «Динамо» и «Кубани» Дана Петреску диагностирован рак.
Сообщается, его состояние «очень серьезное», сейчас он проходит курс химиотерапии.
В начале декабря появилась информация, что Петреску похудел почти на 32 кг, но хорошо восстанавливается после лечения методами китайской медицины.
По ходу игровой карьеры Петреску завоевывал с «Челси» Кубок обладателей кубков УЕФА в сезоне-1997/98, Суперкубок УЕФА в 1998-м и другие трофеи. Со «Стяуа» он доходил до финала Кубка европейских чемпионов-1988/89.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
