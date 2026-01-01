  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» хочет сохранить Романова в новом тренерском штабе. Окончательное решение примет назначенный специалист (Metaratings)
2

«Спартак» хочет сохранить Романова в новом тренерском штабе. Окончательное решение примет назначенный специалист (Metaratings)

«Спартак» хочет сохранить Романова в новом тренерском штабе.

По информации Metaratings, руководство «Спартака» рассматривает возможность продолжения сотрудничества с Вадимом Романовым. 47-летний специалист может войти в обновленный тренерский штаб команды.

Отмечается, что клуб заинтересован в сохранении специалиста, но окончательное решение по формированию списка помощников будет делегировано новому главному тренеру.

Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября 2025 года после отставки Деяна Станковича. Под его руководством клуб провел 4 официальных матча (3 в РПЛ и 1 в Кубке России), одержав 2 победы, 1 раз сыграв вничью и потерпев 1 поражение.

Денис Бояринцев: «Почему даем шансы непонятным приезжим тренерам, а своих обделяем? Это неправильно. Абаскаль приехал в «Спартак» в 33, а в 45-47-летних россиянах сомневаются»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoВадим Романов
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Бояринцев: «Почему даем шансы непонятным приезжим тренерам, а своих обделяем? Это неправильно. Абаскаль приехал в «Спартак» в 33, а в 45-47-летних россиянах сомневаются»
вчера, 09:52
Ковтун о тренере для «Спартака»: «Хочется видеть россиянина. Дай Бог, клуб оставит Романова главным. Очередной иностранец – это снова перестройка»
30 декабря 2025, 07:25
Мостовой о «Спартаке»: «Тренеры ставят личные интересы на первое место, а не клубные. Все заработали и хорошо живут, счастливы. Команда с любым тренером должна быть в топ-3 РПЛ»
29 декабря 2025, 13:14
Главные новости
«Брайтон» купит 34-летнего Гросса из «Боруссии». Хавбек играл за английский клуб с 2017 по 2024 год (Фабрицио Романо)
22 минуты назад
«Время Марески в «Челси» очень скоро подойдет к концу. Я аннулирую открытку с пожеланиями выздоровления». Журналист Крук, написавший, что тренер не был на пресс-конференции из-за болезни
39 минут назад
Неймар продлит контракт с «Сантосом» до декабря 2026 года (Фабрицио Романо)
54 минуты назад
«Удинезе» перехватил у «Милана» хавбека сборной Колумбии U20 Арисалу. Клуб пообещал ему место в главной команде (Сесар Луис Мерло)
сегодня, 07:24
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» встретится с «Лидсом», «Манчестер Сити» в гостях у «Сандерленда»
сегодня, 07:18
🌲Очки Овечкина и Панарина, Мареске грозит увольнение, результаты Коростелева и Непряевой, новый форвард ЦСКА и другие новости
сегодня, 06:18
Кубок Африки. Кот-д’Ивуар обыграл Габон, Камерун – Мозамбик, Алжир победил Экваториальную Гвинею
вчера, 21:00
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
вчера, 20:00Тесты и игры
Виталий Дьяков: «Зарплаты многих легионеров «Спартака» не соответствуют их уровню игры. Такие условия – это капец! Барко недавно попросил космические деньги»
вчера, 19:32
Мареска не уверен в своем будущем в «Челси», он разочарован некоторыми аспектами проекта и поэтому пропустил пресс-конференцию после матча с «Борнмутом». Тренеру не было плохо
вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Сандерленд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
39 минут назад
«Ливерпуль» – «Лидс». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
51 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Холуд», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Неом»
вчера, 19:31
Нагорных о Баринове: «На сегодняшний день Дмитрий – игрок «Локомотива», капитан команды. В этом статусе он входит в новый год»
вчера, 19:23
«Тоттенхэм» отдаст вингера Соломона «Фиорентине» в аренду с правом выкупа
вчера, 19:18
«Вест Хэм» близок к подписанию Фелипе. «Жил Висенте» получит 20+ млн евро за форварда с 10 голами в 13 матчах чемпионата Португалии
вчера, 18:14
Бояринцев об игре за «Спартак»: «Тогда все понимали, что такое «спартаковский дух». Знали, какой это легендарный клуб, даже легионеры выкладывались на 101%»
вчера, 17:44
«Если Кришито от «Зенита» получит предложение – исполнит свою большую мечту». Агент Доменико о тренерской работе
вчера, 17:28
Акинфеев – фанатам ЦСКА: «2026 год должен принести нам море позитива, улыбок, радости. Главное, чтобы наше красно-синее сердце двигалось только вперед»
вчера, 17:04Видео
«Барсе», «Интеру» и «Боруссии» интересен 18-летний защитник «Хайдука» Млачич
вчера, 16:54