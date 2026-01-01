«Спартак» хочет сохранить Романова в новом тренерском штабе. Окончательное решение примет назначенный специалист (Metaratings)

«Спартак» хочет сохранить Романова в новом тренерском штабе.

По информации Metaratings, руководство «Спартака » рассматривает возможность продолжения сотрудничества с Вадимом Романовым . 47-летний специалист может войти в обновленный тренерский штаб команды.

Отмечается, что клуб заинтересован в сохранении специалиста, но окончательное решение по формированию списка помощников будет делегировано новому главному тренеру.

Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября 2025 года после отставки Деяна Станковича. Под его руководством клуб провел 4 официальных матча (3 в РПЛ и 1 в Кубке России), одержав 2 победы, 1 раз сыграв вничью и потерпев 1 поражение.

Денис Бояринцев: «Почему даем шансы непонятным приезжим тренерам, а своих обделяем? Это неправильно. Абаскаль приехал в «Спартак» в 33, а в 45-47-летних россиянах сомневаются»