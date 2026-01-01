«Брайтон» купит 34-летнего Гросса из «Боруссии». Хавбек играл за английский клуб с 2017 по 2024 год (Фабрицио Романо)
«Брайтон» купит 34-летнего Гросса из «Боруссии».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Брайтон» заключил сделку по приобретению Паскаля Гросса из дортмундской «Боруссии».
34-летний хавбек должен пройти медицинское обследование в течение двух ближайших дней.
Гросс уже выступал за «Брайтон» с 2017 по 2024 год, проведя семь сезонов в Премьер-лиге.
В текущем чемпионате Германии он провел 11 матчей, а также трижды выходил на поле в играх Лиги чемпионов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости