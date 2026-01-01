  • Спортс
«Время Марески в «Челси» очень скоро подойдет к концу. Я аннулирую открытку с пожеланиями выздоровления». Журналист Крук, написавший, что тренер не был на пресс-конференции из-за болезни

Журналист Крук заявил, что Мареска скоро покинет «Челси».

Журналист talkSPORT Алекс Крук прокомментировал информацию, что главный тренер «Челси» Энцо Мареска не испытывал проблем со здоровьем после матча с «Борнмутом» (2:2).

Итальянский специалист пропустил пресс-конференцию после матча 19-го тура АПЛ. Крук написал, что Мареска плохо себя почувствовал, но позднее эту информацию опровергли.

Сообщалось, что тренер решил не общаться с журналистами, потому что находится в процессе принятия решения, рассматривая варианты своего дальнейшего пребывания в клубе.

«Ну и ну! Я аннулирую отправленную мной открытку с пожеланиями скорейшего выздоровления. А если серьезно, то время Марески в «Челси» очень скоро подойдет к концу», – написал Крук.

«Челси» идет на пятом месте в Премьер-лиге, набрав 30 очков за 19 матчей.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Алекса Крука
Материалы по теме
Мареска не уверен в своем будущем в «Челси», он разочарован некоторыми аспектами проекта и поэтому пропустил пресс-конференцию после матча с «Борнмутом». Тренеру не было плохо
вчера, 19:15
«Челси» может уволить Мареску в январе, если результаты не улучшатся в ближайшее время (Sky Sports)
вчера, 16:13
Тренер «Челси» Кабальеро о 2:2 с «Борнмутом»: «Нам нужно научиться удерживать счет, когда мы ведем. Мы создавали моменты, не хватало только завершения»
30 декабря 2025, 22:43
