«Время Марески в «Челси» очень скоро подойдет к концу. Я аннулирую открытку с пожеланиями выздоровления». Журналист Крук, написавший, что тренер не был на пресс-конференции из-за болезни

Журналист Крук заявил, что Мареска скоро покинет «Челси».

Журналист talkSPORT Алекс Крук прокомментировал информацию, что главный тренер «Челси » Энцо Мареска не испытывал проблем со здоровьем после матча с «Борнмутом» (2:2).

Итальянский специалист пропустил пресс-конференцию после матча 19-го тура АПЛ . Крук написал , что Мареска плохо себя почувствовал, но позднее эту информацию опровергли .

Сообщалось, что тренер решил не общаться с журналистами, потому что находится в процессе принятия решения, рассматривая варианты своего дальнейшего пребывания в клубе.

«Ну и ну! Я аннулирую отправленную мной открытку с пожеланиями скорейшего выздоровления. А если серьезно, то время Марески в «Челси» очень скоро подойдет к концу», – написал Крук.

«Челси» идет на пятом месте в Премьер-лиге, набрав 30 очков за 19 матчей.