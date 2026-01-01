Неймар продлит контракт с «Сантосом» до декабря 2026 года (Фабрицио Романо)

Неймар продлит контракт с «Сантосом» до декабря 2026 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 33-летний Неймар согласился продлить контракт с «Сантосом » до декабря 2026 года.

Ранее сообщалось , что футболистом интересуется «Фламенго» и другие клубы.

Форвард стал игроком «Сантоса» в январе 2025-го. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии он забил 8 голов в 20 матчах.

Сейчас Неймар восстанавливается после операции на мениске.

Неймар о ЧМ-2026: «Обещаю, что забью в финале, если Бразилия дойдет до него. Можете спросить с меня в июле»