Неймар продлит контракт с «Сантосом» до декабря 2026 года (Фабрицио Романо)
Неймар продлит контракт с «Сантосом» до декабря 2026 года.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 33-летний Неймар согласился продлить контракт с «Сантосом» до декабря 2026 года.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Фламенго» и другие клубы.
Форвард стал игроком «Сантоса» в январе 2025-го. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии он забил 8 голов в 20 матчах.
Сейчас Неймар восстанавливается после операции на мениске.
Неймар о ЧМ-2026: «Обещаю, что забью в финале, если Бразилия дойдет до него. Можете спросить с меня в июле»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости