«Удинезе» перехватил у «Милана» хавбека сборной Колумбии U20 Арисалу. Клуб пообещал ему место в главной команде (Сесар Луис Мерло)

«Удинезе» перехватил у «Милана» хавбека сборной Колумбии U20 Арисалу.

По информации инсайдера Сесара Луиса Мерло, «Удинезе» перехватил у «Милана » полузащитника «Индепендьенте Медельин» Хуана Арисалу.

Ранее Фабрицио Романо сообщал про договоренность о трансфере 20-летнего футболиста за 3 миллиона евро в Милан.

Отмечается, что «Удинезе » предложил клубу аналогичную сумму, а футболисту – место в главной команде. «Милан» же хотел отдать его в аренду.

В составе «Индепендьенте Медельин » Арисала провел 50 матчей и забил 3 гола. Также на его счету 22 игры и 1 забитый мяч за сборную Колумбии U20.