«Тоттенхэм» отдаст вингера Соломона «Фиорентине» в аренду с правом выкупа

Манор Соломон станет игроком «Фиорентины».

Вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон перейдет в «Фиорентину».

Клубы устно согласовали переход игрока на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. У итальянцев будет право выкупа 26-летнего израильтянина.

С лета Соломон выступает за «Вильярреал». Эта аренда будет досрочно прервана.

С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь .