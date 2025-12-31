«Тоттенхэм» отдаст вингера Соломона «Фиорентине» в аренду с правом выкупа
Манор Соломон станет игроком «Фиорентины».
Вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон перейдет в «Фиорентину».
Клубы устно согласовали переход игрока на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. У итальянцев будет право выкупа 26-летнего израильтянина.
С лета Соломон выступает за «Вильярреал». Эта аренда будет досрочно прервана.
С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
