Мареска не уверен в своем будущем в «Челси», он разочарован некоторыми аспектами проекта и поэтому пропустил пресс-конференцию после матча с «Борнмутом». Тренеру не было плохо

Энцо Мареска отказался от пресс-конференции не из-за плохого самочувствия.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска не испытывал проблем со здоровьем после матча с «Борнмутом», сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось , что 45-летний специалист пропустил пресс-конференцию после матча 19-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:2), так как плохо себя почувствовал.

По данным Джейкобса, итальянец решил не общаться с журналистами, потому что находится в процессе принятия решения, рассматривая варианты своего дальнейшего пребывания в клубе.

Подчеркивается, что Мареска по-прежнему разочарован некоторыми аспектами проекта «Челси», которые влияют на его самостоятельность в принятии решений. По его мнению, стратегия клуба не всегда соответствуют тому, как он хочет управлять командой.

В частности, это привело к высказываниям тренера после матча с «Эвертоном » (2:0). Эта ситуация назревала уже некоторое время. Главному тренеру трудно работать в определенных условиях, отмечает Джейкобс.

«Челси» может уволить Мареску в январе, если результаты не улучшатся в ближайшее время (Sky Sports)