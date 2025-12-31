Мостовой о Мбаппе и «Золотом мяче»: «Он обязательно выиграет в 2026-м, если не будет травмы»
Мостовой: Мбаппе следующим выиграет «Золотой мяч», если не будет травмы.
Экс-полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что Килиан Мбаппе завоюет «Золотой мяч» в 2026 году.
Нападающий забил 66 голов за «Реал» и сборную Франции в 2025 году. На счету Мбаппе 59 мячей за клуб и 7 – за «трехцветных».
«Мбаппе – следующий однозначный претендент.
Так, как он забивает и так, как он играет, – если не будет травмы, он обязательно выиграет в 2026-м», – заявил Мостовой.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости