Роберто Карлос: «У меня не было сердечного приступа. Я перенес запланированную медицинскую процедуру. Чувствую себя хорошо и жду возвращения к делам»

Роберто Карлос: у меня не было сердечного приступа, я перенес плановую процедуру.

Бывший защитник «Реала » и сборной Бразилии Роберто Карлоса опроверг слухи о своем здоровье.

Ранее сообщалось , что у экс-футболиста обнаружили тромб в ноге, а также выявили проблемы с сердцем, в связи с чем его госпитализировали для операции по установке катетера.

«Хочу прояснить недавнюю информацию, которая распространяется в сети.

Недавно я перенес профилактическую медицинскую процедуру, заранее запланированную вместе с моей медицинской командой. Процедура прошла успешно, и я чувствую себя хорошо. У меня не было сердечного приступа.

Я хорошо восстанавливаюсь и с нетерпением жду возвращения к полной физической форме и возобновления своих профессиональных и личных дел.

Искренне благодарю всех за сообщения с поддержкой, заботой и беспокойством. Хочу заверить всех, что нет причин для беспокойства.

От всей души благодарю всю медицинскую команду, которая обо мне заботилась», – написал Роберто Карлос в соцсети.

Фото: instagram.com/oficialrc3