Роберто Карлос: «У меня не было сердечного приступа. Я перенес запланированную медицинскую процедуру. Чувствую себя хорошо и жду возвращения к делам»
Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлоса опроверг слухи о своем здоровье.
Ранее сообщалось, что у экс-футболиста обнаружили тромб в ноге, а также выявили проблемы с сердцем, в связи с чем его госпитализировали для операции по установке катетера.
«Хочу прояснить недавнюю информацию, которая распространяется в сети.
Недавно я перенес профилактическую медицинскую процедуру, заранее запланированную вместе с моей медицинской командой. Процедура прошла успешно, и я чувствую себя хорошо. У меня не было сердечного приступа.
Я хорошо восстанавливаюсь и с нетерпением жду возвращения к полной физической форме и возобновления своих профессиональных и личных дел.
Искренне благодарю всех за сообщения с поддержкой, заботой и беспокойством. Хочу заверить всех, что нет причин для беспокойства.
От всей души благодарю всю медицинскую команду, которая обо мне заботилась», – написал Роберто Карлос в соцсети.
Фото: instagram.com/oficialrc3