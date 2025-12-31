Дмитрий Шнякин: «Простите нас, зрители. Меня – за вечный выпендреж в репортажах, Генича за вечные споры, Черданцева за то, что ипотеку уже закрыл, а Журавеля за то, что старый зануда»

Дмитрий Шнякин обратился к зрителям с речью про комментаторов «Матч ТВ».

Комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Шнякин перед Новым годом призвал болельщиков простить коллег-комментаторов и его самого за недочеты в телерепортажах.

«Простите нас, зрители. Простите в этот день нас, комментаторов. Ей-богу, ну простите меня, Шнякина, за вечный выпендреж в репортажах, и за щеки простите. Ну, если уж на то пошло, за это еще и Моссаковского простите.

Простите Нагучева, ну не знаю, за байки про «Аякс » внутри махачкалинских репортажей. Простите Костю Генича за вечные споры – иногда у меня такое ощущение, что он и комментатором стал на спор, и на спор полысел.

Простите, пожалуйста, Сашу Аксенова – он первым в истории русского языка смешал мягкий знак с гласными: «Ьииии, опасный момент!», вот это вот. Простите.

Простите Сашу Неценко за статистику пробега болбоя в каком-нибудь матче. Простите Журавеля за то, что старый зануда. Хотя при этом внешне отказывается стареть, и этим всех бесит.

Меламеда простите за то, что… Ну не знаю, добренький какой-то слишком. И Черданцева простите за то, что ипотеку уже закрыл. Но мы будем стараться!» – сказал Шнякин в своем видеообращении к зрителям.

