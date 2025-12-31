Касильяс о критике в адрес Алонсо: «Она совершенно несправедлива. Другое дело, если бы «Реал» отставал от «Барсы» на 12 очков. Это как школа: настоящие оценки будут в июне»

Икер Касильяс не понимает критику в адрес Хаби Алонсо.

Бывший вратарь «Реала » Икер Касильяс высказался о критике в адрес главного тренера мадридской команды Хаби Алонсо .

«Я думаю, то, чему он подвергается, совершенно несправедливо. Он парень, который знает свой футбол. Я понимаю, что «Реал» – это шумиха, разговоры и все такое, но сейчас декабрь, и люди, похоже, этого не понимают.

Другое дело, если бы они отставали от «Барсы» на 12 очков и вылетели из Кубка...

Я терпеть не могу такое, потому что просто не могу это понять. Я могу в какой-то мере сравнить это со школой: ваш ребенок ходит в школу, он должен получать оценки, но настоящие оценки будут в июне. Примерно так», – сказал Касильяс в подкасте Bajo los palos.