  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Вест Хэм» близок к подписанию 21-летнего форварда Фелипе. «Жил Висенте» получит более 20 млн евро за игрока с 10 голами в 13 матчах чемпионата Португалии
1

«Вест Хэм» близок к подписанию 21-летнего форварда Фелипе. «Жил Висенте» получит более 20 млн евро за игрока с 10 голами в 13 матчах чемпионата Португалии

«Вест Хэм» может подписать нового нападающего.

«Вест Хэм» близок к заключению сделки по форварду клуба «Жил Висенте» Пабло Фелипе.

Переговоры о подписании 21-летнего игрока продвинулись и находятся в завершающей стадии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По его данным, медосмотр может состояться не позднее пятницы. Если все пойдет по плану, сделка может быть завершена до субботнего матча против «Вулверхэмптона».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма сделки составит более 20 млн евро.

Личные условия также уже были согласованы агентом футболиста Жорже Мендешем.

В нынешнем сезоне Фелипе провел 13 матчей в чемпионате Португалии, забив 10 голов и сделав 1 ассист. Подробная статистика игрока доступна здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Пабло Фелипе
logoВест Хэм
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
Фабрицио Романо
logoвысшая лига Португалия
logoВулверхэмптон
logoЖил Висенте
деньги
logoЖорже Мендеш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вест Хэм» сделал запрос по Хейджи Райту, «Ковентри» потребовал 200 млн фунтов за форварда США
26 декабря, 01:33
«Милан» арендует Фюллькруга у «Вест Хэма» с правом выкупа за 13 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
20 декабря, 13:53
Главные новости
Дмитрий Шнякин: «Простите нас, зрители. Меня – за вечный выпендреж в репортажах, Генича за вечные споры, Черданцева за то, что ипотеку уже закрыл, а Журавеля за то, что старый зануда»
4 минуты назад
Касильяс о критике в адрес Алонсо: «Она совершенно несправедлива. Другое дело, если бы «Реал» отставал от «Барсы» на 12 очков. Это как школа: настоящие оценки будут в июне»
14 минут назад
Ван Дейк – лучший зимний трансфер в истории АПЛ по версии Goal. Видич – 2-й, Суарес – 3-й, Бруну – 5-й, Коутиньо – 6-й
25 минут назад
Кубок Африки. Кот-д’Ивуар играет с Габоном, Камерун – с Мозамбиком, Алжир победил Экваториальную Гвинею
34 минуты назад
Луис де ла Фуэнте: «Месси и Роналду не должны завершать карьеру. Они великолепны. Лео может изменить ход игры одной деталью, я восхищен его карьерой»
сегодня, 17:20
Дмитрий Губерниев: «Карпин разочаровал как тренер «Динамо». Я ждал от него большего»
сегодня, 17:14
Модрич о татуировках: «Никогда мне не нравились. Но я ничего не имею против тех, кто их делает. Иногда они хороши»
сегодня, 17:00
Слот о Виртце: «Новым игрокам сложнее всего привыкнуть к интенсивности АПЛ . У Экитике начались судороги через 70-75 минут игры с «Вулвс», Флориана я заменил из-за того же»
сегодня, 16:38
«Челси» может уволить Мареску в январе, если результаты не улучшатся в ближайшее время (Sky Sports)
сегодня, 16:13
Возвращение Лукаку в состав «Наполи» откладывается, под вопросом даже конец января. Подписание новых игроков будет зависеть от сроков восстановления форварда
сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
У Симоне и «Атлетико» есть опция досрочного расторжения контракта с выплатой фиксированной суммы. Она не будет действовать в последний год соглашения (Маттео Моретто)
38 минут назад
Бояринцев об игре за «Спартак»: «Тогда все понимали, что такое «спартаковский дух». Знали, какой это легендарный клуб, даже легионеры выкладывались на 101%»
51 минуту назад
«Если Кришито от «Зенита» получит предложение – исполнит свою большую мечту». Агент Доменико о тренерской работе
сегодня, 17:28
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Холуда», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Неом»
сегодня, 17:25Live
Акинфеев – фанатам ЦСКА: «2026 год должен принести нам море позитива, улыбок, радости. Главное, чтобы наше красно-синее сердце двигалось только вперед»
сегодня, 17:04Видео
«Барсе», «Интеру» и «Боруссии» интересен 18-летний защитник «Хайдука» Млачич
сегодня, 16:54
«Боруссии» все еще интересен Бобб из «Ман Сити». Вингера готовы отдать в аренду зимой, но дортмундцы могут подождать до лета (Патрик Бергер)
сегодня, 16:03
Леау и Габбиа тренируются с «Миланом». Пулишич и Нкунку вернутся в общую группу завтра – за день до матча с «Кальяри»
сегодня, 15:36
Дмитрий Аленичев: «Холодец от мамы – любимое блюдо на новогоднем столе. Сам не готовлю»
сегодня, 15:03
Денис Бояринцев: «Никогда не гнался за брендами. Не зацикливался на том, что на одежде должны быть пуговицы со знаменитыми буковками. Самая удобная одежда – спортивная»
сегодня, 14:51