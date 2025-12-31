«Вест Хэм» близок к подписанию 21-летнего форварда Фелипе. «Жил Висенте» получит более 20 млн евро за игрока с 10 голами в 13 матчах чемпионата Португалии

«Вест Хэм» может подписать нового нападающего.

«Вест Хэм » близок к заключению сделки по форварду клуба «Жил Висенте » Пабло Фелипе .

Переговоры о подписании 21-летнего игрока продвинулись и находятся в завершающей стадии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По его данным, медосмотр может состояться не позднее пятницы. Если все пойдет по плану, сделка может быть завершена до субботнего матча против «Вулверхэмптона ».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , сумма сделки составит более 20 млн евро.

Личные условия также уже были согласованы агентом футболиста Жорже Мендешем.

В нынешнем сезоне Фелипе провел 13 матчей в чемпионате Португалии, забив 10 голов и сделав 1 ассист. Подробная статистика игрока доступна здесь .