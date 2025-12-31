Ван Дейк – лучший зимний трансфер в истории АПЛ по версии Goal. Видич – 2-й, Суарес – 3-й, Бруну – 5-й, Коутиньо – 6-й

Вирджил ван Дейк – лучший зимний трансфер в истории АПЛ по версии Goal.

Спортивный портал Goal составил рейтинг лучших зимних трансферов в истории АПЛ .

В список вошли 10 игроков:

1. Вирджил ван Дейк (из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 млн фунтов);

2. Неманя Видич (из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» за 7 млн фунтов);

3. Луис Суарес (из «Аякса» в «Ливерпуль» за 23 млн фунтов);

4. Энди Коул (из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» за 7 млн фунтов);

5. Бруну Фернандеш (из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 68 млн фунтов);

6. Филиппе Коутиньо (из «Интера» в «Ливерпуль» за 8,5 млн фунтов);

7. Киран Триппьер (из «Атлетико» в «Ньюкасл» за 12 млн фунтов);

8. Гари Кэйхилл (из «Болтона» в «Челси» за 7 млн фунтов);

9. Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Боруссии» Дортмунд в «Арсенал» за 56 млн фунтов);

10. Шеймус Коулмэн (из «Слайго Роверс» в «Эвертон» за 60 тысяч фунтов).