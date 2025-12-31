У Симоне и «Атлетико» есть опция досрочного расторжения контракта с выплатой фиксированной суммы. Она не будет действовать в последний год соглашения (Маттео Моретто)
Диего Симеоне может покинуть «Атлетико» до окончания текущего контракта.
В контракте Диего Симеоне с «Атлетико» есть пункт, о котором не было известно ранее.
Напомним, действующее соглашение главного тренера с мадридцами рассчитано до 30 июня 2027 года. На прошлой неделе сообщалось, что клуб намерен предложить аргентинцу новый договор.
По информации инсайдера Маттео Моретто, в действующем соглашении есть пункт, позволяющий любой из сторон досрочно расторгнуть контракт, начиная с июня. Уточняется, что в этому случае будет выплачена заранее оговоренная сумма.
«Это будет не последний полный год контракта», – пояснил Моретто, уточняя временные рамки этой опции.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
