У Симоне и «Атлетико» есть опция досрочного расторжения контракта с выплатой фиксированной суммы. Она не будет действовать в последний год соглашения (Маттео Моретто)

Диего Симеоне может покинуть «Атлетико» до окончания текущего контракта.

В контракте Диего Симеоне с «Атлетико » есть пункт, о котором не было известно ранее.

Напомним, действующее соглашение главного тренера с мадридцами рассчитано до 30 июня 2027 года. На прошлой неделе сообщалось , что клуб намерен предложить аргентинцу новый договор.

По информации инсайдера Маттео Моретто, в действующем соглашении есть пункт, позволяющий любой из сторон досрочно расторгнуть контракт, начиная с июня. Уточняется, что в этому случае будет выплачена заранее оговоренная сумма.

«Это будет не последний полный год контракта», – пояснил Моретто, уточняя временные рамки этой опции.