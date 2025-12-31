Бояринцев об игре за «Спартак»: «Тогда все понимали, что такое «спартаковский дух». Знали, какой это легендарный клуб, даже легионеры выкладывались на 101%»

Бояринцев: раньше все знали, что такое «спартаковский дух», сейчас уже не так.

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Бояринцев порассуждал о разнице команды его времени с нынешней.

– В чем была сила «Спартака» середины нулевых?

– В команде была очень хорошая конкуренция. Многие игроки претендовали на место в составе, все были сильны.

– А сейчас как можно оценить уровень конкуренции в составе красно-белых?

– Сегодня она намного слабее, чем в то время. Тогда же еще брали в команду игроков из спартаковской академии. Владимир Григорьевич Федотов большой молодец был: очень охотно привлекал молодежь. Это и Федор Кудряшов , и Рома Шишкин , и Димка Торбинский. Они создавали прекрасную конкуренцию. Затем появился и Дзюба . Прекрасное сочетание легионеров и своих воспитанников. Что и говорить, состав у нас был очень мощный.

Самое основное, что отличает «Спартак» того времени от нынешнего: тогда все знали, что такое «спартаковский дух» – неважно, кто был тренером – Старков , Федотов, Черчесов, Карпин – все футболисты это четко понимали. Все прекрасно знали, какой это легендарный клуб, какая у него богатая история и какое серьезное значение он имеет для общества, все осознавали, насколько важно биться за честь клуба в каждом матче.

Это было прекрасно понятно даже легионерам, мы им все подробно объясняли. Иностранцы уважали клуб и выкладывались на поле на 101%, все всегда бились за первое место, не жалея себя.

Я не говорю, что сейчас не выкладываются. Но мы, повторюсь, прекрасно понимали, что такое «Спартак», всю его легендарность и мощь, – сказал Бояринцев.

