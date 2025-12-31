«Если Кришито от «Зенита» получит предложение – исполнит свою большую мечту». Агент Доменико о тренерской работе
Андреа Д’Амико, агент Доменико Кришито, рассказал, что бывший защитник «Зенита» мечтает получить должность в петербургском клубе.
Сейчас 39-летний Кришито работает в молодежной команде «Дженоа». В ноябре специалист временно исполнял обязанности главного тренера первой команды.
«Доменико здорово прогрессирует как тренер. Насколько я знаю, в системе «Дженоа» им очень довольны.
Как он рассказывал, ему было бы интересно поработать в России. Если он получит предложение от «Зенита», то исполнит свою большую мечту», – сказал Д’Амико.
Представитель Кришито также подчеркнул, что он не примет предложения от принципиальных соперников сине-бело-голубых.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал МЯЧ RU
