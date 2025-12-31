Дмитрий Губерниев: «Карпин разочаровал как тренер «Динамо». Я ждал от него большего»

Губерниев: Карпин разочаровал как тренер «Динамо», я ждал от него большего.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев заявил, что разочарован работой Валерия Карпина в «Динамо ».

Главный тренер сборной России возглавил бело-голубых перед стартом нынешнего сезона, но покинул московский клуб уже в ноябре.

– Есть ли российский спортсмен, который вас разочаровал?

– Спортсмены сейчас не могут разочаровать, потому что нашему спорту сейчас трудно разочаровать.

Но меня разочаровал Карпин как тренер «Динамо». Я ждал от него большего, – сказал Губерниев.