Дмитрий Губерниев: «Карпин разочаровал как тренер «Динамо». Я ждал от него большего»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что разочарован работой Валерия Карпина в «Динамо».
Главный тренер сборной России возглавил бело-голубых перед стартом нынешнего сезона, но покинул московский клуб уже в ноябре.
– Есть ли российский спортсмен, который вас разочаровал?
– Спортсмены сейчас не могут разочаровать, потому что нашему спорту сейчас трудно разочаровать.
Но меня разочаровал Карпин как тренер «Динамо». Я ждал от него большего, – сказал Губерниев.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
