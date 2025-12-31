Луис де ла Фуэнте: «Месси и Роналду не должны завершать карьеру. Они великолепны. Лео может изменить ход игры одной деталью, я восхищен его карьерой»

Луис де ла Фуэнте: Месси и Роналду не должны заканчивать карьеру.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о соперниках по группе на ЧМ-2026 .

– Давайте начнем с самой последней темы: что вас беспокоит в Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвае?

– Время еще есть, и мы находимся на этапе сбора информации о наших соперниках. Но наша цель – не просто пройти групповой этап, мы должны делать шаг за шагом, пока не дойдем до финала. А это значит, что нам предстоит встретиться с самыми сильными соперниками.

Попадание в относительно легкую группу просто открывает двери для более серьезных матчей. Но я хочу напомнить всем, что Саудовская Аравия обыграла Аргентину на последнем чемпионате мира и что Уругвай – это часть истории футбола.

– Я полагаю, что цель состоит в том, чтобы финишировать первыми, потому что любая оплошность может привести к матчу против Аргентины в первом раунде при жарком и влажном климате Майами.

– Основной план – выигрывать каждый матч, но никогда не знаешь, какими будут пары в плей-офф. Но я не думаю об этом; я думаю, что для выхода в финал нам придется провести несколько очень сложных матчей против лучших команд мира.

– В любом случае, мы попробуем свои силы на команду, которая похожа на Аргентину. Я говорю это потому, что Бьелса возглавляет сборную Уругвая.

– Сборная Уругвая очень конкурентоспособна, и в ней играют отличные игроки. Команду хорошо тренируют. Я большой поклонник Бьелсы.

– Аргентина будет следующим соперником Испании в Финалиссиме. Сможет ли этот матч по-настоящему показать форму национальной команды в преддверии чемпионата мира?

– Что ж, я хочу принять участие в этой игре, потому что это будет матч между чемпионами Европы и Южной Америки, а также потому, что я хочу сыграть против такого соперника, как Аргентина. Помимо проверки потенциала обеих команд, меня больше всего интересует участие в еще одном финале и возможность выиграть еще один титул.

– Месси по-прежнему вызывает уважение, или он уже не тот, что раньше?

– Месси – один из тех игроков, которые не должны завершать карьеру. Как и Криштиану Роналду. Они великолепны.

В какой бы форме Месси ни был на Финалиссиме или чемпионате мира, он один из тех игроков, которые могут изменить ход игры с помощью одной-единственной детали. Поэтому я выражаю полное уважение и восхищение карьерой Лео и тем, что у него еще впереди, – сказал де ла Фуэнте.