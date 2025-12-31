Акинфеев – фанатам ЦСКА: «2026 год должен принести нам море позитива, улыбок, радости. Главное, чтобы наше красно-синее сердце двигалось только вперед»

Акинфеев о 2026-м: главное, чтобы наше красно-синее сердце двигалось лишь вперед.

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«Друзья! Ну что, вот и пролетел 2025 год. Много о нем говорить не будем. Давайте смотреть вперед.

2026 год должен принести нам море хорошего настроения, море позитива, море улыбок, радости. Ну и самое главное – чтобы наше красно-синее сердце двигалось только вперед.

Я вас всех люблю. Самое главное – будьте настоящими. Цените друг друга, любите друг друга, и тогда у нас все будет хорошо. С новым годом! Всем хорошего настроения», – сказал Акинфеев в видеообращении в своем телеграм-канале.