  Акинфеев – фанатам ЦСКА: «2026 год должен принести нам море позитива, улыбок, радости. Главное, чтобы наше красно-синее сердце двигалось только вперед»
Акинфеев – фанатам ЦСКА: «2026 год должен принести нам море позитива, улыбок, радости. Главное, чтобы наше красно-синее сердце двигалось только вперед»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«Друзья! Ну что, вот и пролетел 2025 год. Много о нем говорить не будем. Давайте смотреть вперед.

2026 год должен принести нам море хорошего настроения, море позитива, море улыбок, радости. Ну и самое главное – чтобы наше красно-синее сердце двигалось только вперед.

Я вас всех люблю. Самое главное – будьте настоящими. Цените друг друга, любите друг друга, и тогда у нас все будет хорошо. С новым годом! Всем хорошего настроения», – сказал Акинфеев в видеообращении в своем телеграм-канале.

