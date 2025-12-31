Модрич о татуировках: «Никогда мне не нравились. Но я ничего не имею против тех, кто их делает. Иногда они хороши»

Лука Модрич: я никогда не любил татуировки.

Полузащитник «Милана » Лука Модрич рассказал о своем отношении к татуировкам.

– У всех футболистов есть татуировки, а у вас их нет. Почему?

– Потому что они мне не нравятся. Никогда не нравились. Или, может быть, чьи-то мне нравятся, иногда они хороши, но на коже других. На моей – нет.

Конечно, я ничего не имею против тех, кто делает татуировки, – с улыбкой сказал Модрич.

