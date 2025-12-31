«Барсе», «Интеру» и «Боруссии» интересен 18-летний защитник «Хайдука» Млачич

«Барсе», «Интеру» и «Боруссии» интересен защитник Млачич.

Защитник «Хайдука » Бранимир Млачич привлек интересен больших европейских команд.

По информации инсайдера Маттео Моретто, за 18-летним игроком внимательно следят «Интер », «Боруссия » Дортмунд и «Барселона ».

«Барса» интересовалась игроком, считая его интересным вариантом из-за его профиля и потенциала. Однако, как отмечает Моретто, сделка считается непростой из-за серьезной конкуренции.

Каталонцы вынуждены действовать осторожно, четко различая два направления запросов: кандидатуры на январское зимнее окно и кандидатуры, намеченные на лето.

Млачич провел 18 матчей за первую команду «Хайдука», сделал 2 ассиста и заработал 2 желтые карточки. У него также есть 1 матч за сборную Хорватии U21.