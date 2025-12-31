«Барсе», «Интеру» и «Боруссии» интересен 18-летний защитник «Хайдука» Млачич
«Барсе», «Интеру» и «Боруссии» интересен защитник Млачич.
Защитник «Хайдука» Бранимир Млачич привлек интересен больших европейских команд.
По информации инсайдера Маттео Моретто, за 18-летним игроком внимательно следят «Интер», «Боруссия» Дортмунд и «Барселона».
«Барса» интересовалась игроком, считая его интересным вариантом из-за его профиля и потенциала. Однако, как отмечает Моретто, сделка считается непростой из-за серьезной конкуренции.
Каталонцы вынуждены действовать осторожно, четко различая два направления запросов: кандидатуры на январское зимнее окно и кандидатуры, намеченные на лето.
Млачич провел 18 матчей за первую команду «Хайдука», сделал 2 ассиста и заработал 2 желтые карточки. У него также есть 1 матч за сборную Хорватии U21.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости