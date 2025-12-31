Слот о Виртце: «Новым игрокам сложнее всего привыкнуть к интенсивности АПЛ . У Экитике начались судороги через 70-75 минут игры с «Вулвс», Флориана я заменил из-за того же»

Слот о Виртце: игрокам сложнее всего привыкнуть к интенсивности АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о том, помогает ли Флориану Виртцу адаптация к Англии и новому образу жизни улучшить его форму.

Немецкий полузащитник «Ливерпуля » в субботу забил первый гол за клуб – в 18-м туре АПЛ «Вулверхэмптону» (2:1).

«На этот вопрос может ответить только он сам. Я же могу ответить, исходя из своего опыта, будучи уже немолодым человеком, или, по крайней мере, намного старше его…

Первые несколько месяцев в другой стране – потому что сейчас мой первый опыт за границей – это нечто совсем другое. Жизнь немного переворачивается с ног на голову, и для тренера это, вероятно, не самая большая проблема, потому что мне не нужно показывать результат на поле. Но я прекрасно понимаю, что некоторым людям и игрокам нужно время, чтобы адаптироваться и вне поля.

Если ты приехал из-за границы, сложнее всего привыкнуть к АПЛ и ее интенсивности. Потому что я думаю, что даже когда мы играем раз в неделю, [против «Вулверхэмптона»] было видно, что у Юго [Экитике ] начались судороги после 70 или 75 минут.

И я заменил Флориана не потому, что он плохо играл, а потому что он едва мог продолжать бегать. С ним тоже была такая ситуация, это говорит о том, насколько новым игрокам сложно адаптироваться к такому уровню интенсивности», – отметил Слот на пресс-конференции.