Кавазашвили о пожеланиях на Новый год: «Чтобы мы победили в СВО. Чтобы все наконец‑то почувствовали, что Россия была и будет великой»

Анзор Кавазашвили: желаю, чтобы мы победили в СВО в следующем году.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, как отмечает Новый год.

– Где и с кем будете встречать Новый год?

– Я всегда встречаю Новый год в кругу своей семьи. В обязательном порядке: жена, дочь, близкие родственники, и так каждый год. А дни до 12 числа уже расписаны заранее: друзья, родственники.

– Какой самый запоминающийся подарок вы получали?

– Для меня всегда самый главный подарок, чтобы члены моей семьи и мои близкие родственники были здоровы.

– Блюдо, которое обязательно должно быть на вашем новогоднем столе?

– Жареный поросенок.

– Какие у вас пожелания на следующий год?

– Чтобы мы победили в СВО. Чтобы все наконец‑то почувствовали, что Россия была и будет великой, – сказал Кавазашвили.