  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кавазашвили о пожеланиях на Новый год: «Чтобы мы победили в СВО. Чтобы все наконец‑то почувствовали, что Россия была и будет великой»
169

Кавазашвили о пожеланиях на Новый год: «Чтобы мы победили в СВО. Чтобы все наконец‑то почувствовали, что Россия была и будет великой»

Анзор Кавазашвили: желаю, чтобы мы победили в СВО в следующем году.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, как отмечает Новый год. 

– Где и с кем будете встречать Новый год?

– Я всегда встречаю Новый год в кругу своей семьи. В обязательном порядке: жена, дочь, близкие родственники, и так каждый год. А дни до 12 числа уже расписаны заранее: друзья, родственники.

– Какой самый запоминающийся подарок вы получали?

– Для меня всегда самый главный подарок, чтобы члены моей семьи и мои близкие родственники были здоровы.

– Блюдо, которое обязательно должно быть на вашем новогоднем столе?

– Жареный поросенок.

– Какие у вас пожелания на следующий год?

– Чтобы мы победили в СВО. Чтобы все наконец‑то почувствовали, что Россия была и будет великой, – сказал Кавазашвили.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoАнзор Кавазашвили
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Луис де ла Фуэнте: «Месси и Роналду не должны завершать карьеру. Они великолепны. Лео может изменить ход игры с помощью одной-единственной детали, я восхищен его карьерой»
25 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Карпин разочаровал как тренер «Динамо». Я ждал от него большего»
31 минуту назад
Модрич о татуировках: «Никогда мне не нравились. Но я ничего не имею против тех, кто их делает. Иногда они хороши»
45 минут назад
Слот о Виртце: «Новым игрокам сложнее всего привыкнуть к интенсивности АПЛ . У Экитике начались судороги через 70-75 минут игры с «Вулвс», Флориана я заменил из-за того же»
сегодня, 16:38
«Челси» может уволить Мареску в январе, если результаты не улучшатся в ближайшее время (Sky Sports)
сегодня, 16:13
Возвращение Лукаку в состав «Наполи» откладывается, под вопросом даже конец января. Подписание новых игроков будет зависеть от сроков восстановления форварда
сегодня, 16:22
Месси не получил приз «Король Америки». Его опередил хавбек «Фламенго» де Арраскаэта
сегодня, 16:02
Кубок Африки. Алжир против Экваториальной Гвинеи, Кот-д’Ивуар сыграет с Габоном, Камерун – с Мозамбиком
сегодня, 16:01Live
Доделали салаты? Есть еще целых 5 часов до Нового года, чтобы узнать Спортс’’ с другой стороны – кликайте и изучайте!
сегодня, 16:00Спецпроект
Орлов об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь нужен «Зениту», ЦСКА – новый вызов для Лусиано. Аргентинец погас, мало играл из-за лимита. Наш защитник – находка, умеет забивать на стандартах»
сегодня, 15:48
Ко всем новостям
Последние новости
Бояринцев об игре за «Спартак»: «Тогда все понимали, что такое «спартаковский дух». Знали, какой это легендарный клуб, как важно за него биться. Даже легионеры выкладывались на 101%»
1 минуту назад
«Если Кришито от «Зенита» получит предложение – исполнит свою большую мечту». Агент Доменико о тренерской работе
17 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Холуда», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Неом»
20 минут назадLive
Акинфеев – фанатам ЦСКА: «2026 год должен принести нам море позитива, улыбок, радости. Главное, чтобы наше красно-синее сердце двигалось только вперед»
41 минуту назадВидео
«Барсе», «Интеру» и «Боруссии» интересен 18-летний защитник «Хайдука» Млачич
51 минуту назад
«Боруссии» все еще интересен Бобб из «Ман Сити». Вингера готовы отдать в аренду зимой, но дортмундцы могут подождать до лета (Патрик Бергер)
сегодня, 16:03
Леау и Габбиа тренируются с «Миланом». Пулишич и Нкунку вернутся в общую группу завтра – за день до матча с «Кальяри»
сегодня, 15:36
Дмитрий Аленичев: «Холодец от мамы – любимое блюдо на новогоднем столе. Сам не готовлю»
сегодня, 15:03
Денис Бояринцев: «Никогда не гнался за брендами. Не зацикливался на том, что на одежде должны быть пуговицы со знаменитыми буковками. Самая удобная одежда – спортивная»
сегодня, 14:51
Гильермо Абаскаль: «Всегда желаю «Спартаку» всего наилучшего. России – продолжать расти, воспитывать лучших игроков и готовиться к будущему»
сегодня, 14:40