Кавазашвили о пожеланиях на Новый год: «Чтобы мы победили в СВО. Чтобы все наконец‑то почувствовали, что Россия была и будет великой»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, как отмечает Новый год.
– Где и с кем будете встречать Новый год?
– Я всегда встречаю Новый год в кругу своей семьи. В обязательном порядке: жена, дочь, близкие родственники, и так каждый год. А дни до 12 числа уже расписаны заранее: друзья, родственники.
– Какой самый запоминающийся подарок вы получали?
– Для меня всегда самый главный подарок, чтобы члены моей семьи и мои близкие родственники были здоровы.
– Блюдо, которое обязательно должно быть на вашем новогоднем столе?
– Жареный поросенок.
– Какие у вас пожелания на следующий год?
– Чтобы мы победили в СВО. Чтобы все наконец‑то почувствовали, что Россия была и будет великой, – сказал Кавазашвили.
