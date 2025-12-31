  • Спортс
Возвращение Лукаку в состав «Наполи» откладывается, под вопросом даже конец января. Подписание новых игроков будет зависеть от сроков восстановления форварда

Ромелу Лукаку не вернется на поле в ближайшее время.

Возвращение форварда Ромелу Лукаку в состав «Наполи» снова откладывается.

Несмотря на то, что прошло более четырех месяцев после мышечной травмы, полученной во время предсезонной подготовки, возвращение игрока пока не состоится, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Несмотря на кратковременный оптимизм, связанный с его недавним вызовом в сборную и поездкой в ​​Эр-Рияд, бельгиец пока не может увеличить нагрузку, и его возвращение в ближайшие недели остается под вопросом.

Лукаку продолжает бороться с серьезной травмой прямой мышцы бедра левой ноги, и руководство клуба не желает рисковать после столь длительного отсутствия. В результате участие Ромелу в предстоящих матчах исключено, и даже возвращение в конце января считается неопределенным.

Отмечается, что эта ситуация повлияет на планы «Наполи» на январское трансферное окно. Антонио Конте надеялся, что возвращение Лукаку стабилизирует ротацию в атаке, но его продолжающееся отсутствие заставляет переосмыслить ситуацию.

Расмус Хейлунд пока остается ключевым игроком атаки, а клубу предстоит решить, требуются ли дополнительные подписания. В связи с непростой финансовой ситуацией любые действия туринцев будут зависеть от сроков восстановления Лукаку.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
