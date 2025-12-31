«Челси» может уволить Мареску в январе, если результаты не улучшатся в ближайшее время (Sky Sports)

«Челси» может уволить Энцо Мареску в январе, если результаты не улучшатся.

Главному тренеру «Челси» Энцо Мареске может грозить увольнение.

Лондонская команда выиграла лишь два из девяти последних матчей. Вчера «синие» сыграли вничью с «Борнмутом» в 19-м туре АПЛ – 2:2.

Как сообщает Sky Sports, итальянский специалист начнет 2026 год на посту главного тренера команды, но вряд ли сохранит его до конца января, если результаты не улучшатся в ближайшее время.

В данный момент «Челси » занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 30 очков.