  Спортс
  Футбол
  Новости
  • «Боруссии» все еще интересен Бобб из «Ман Сити». Вингера готовы отдать в аренду зимой, но дортмундцы могут подождать до лета (Патрик Бергер)
2

«Боруссии» все еще интересен Бобб из «Ман Сити». Вингера готовы отдать в аренду зимой, но дортмундцы могут подождать до лета (Патрик Бергер)

«Боруссия» может арендовать Оскара Бобба у «Ман Сити» зимой.

Вингер «Манчестер Сити» Оскар Бобб по-прежнему интересует дортмундскую «Боруссию», сообщает журналист Патрик Бергер.

Немецкая команда давно следит за игроком и хотела подписать его прошлым летом, но «горожане» наложили вето на трансфер.

«Боруссия» вновь общалась с Боббом, но контакт не был настолько серьезен, как предполагалось в некоторых сообщениях. Однако «Сити» готов отдать 22-летнего футболиста в аренду в зимнее трансферное окно, чтобы обеспечить ему игровую практику.

Вместе с тем пока нет информации о том, что сделка близка к завершению. По разным причинам «Боруссия» не видит острой необходимости в трансферах зимой, они рассмотрят их только в том случае, если это будет целесообразно или появится такая возможность. Но Бобб остается в центре внимания с прицелом и на летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Оскар провел 9 матчей в АПЛ, отметившись одной результативной передачей. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Патрика Бергера
logoБоруссия Дортмунд
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoОскар Бобб
logoМанчестер Сити
возможные трансферы
