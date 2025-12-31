«Боруссии» все еще интересен Бобб из «Ман Сити». Вингера готовы отдать в аренду зимой, но дортмундцы могут подождать до лета (Патрик Бергер)
Вингер «Манчестер Сити» Оскар Бобб по-прежнему интересует дортмундскую «Боруссию», сообщает журналист Патрик Бергер.
Немецкая команда давно следит за игроком и хотела подписать его прошлым летом, но «горожане» наложили вето на трансфер.
«Боруссия» вновь общалась с Боббом, но контакт не был настолько серьезен, как предполагалось в некоторых сообщениях. Однако «Сити» готов отдать 22-летнего футболиста в аренду в зимнее трансферное окно, чтобы обеспечить ему игровую практику.
Вместе с тем пока нет информации о том, что сделка близка к завершению. По разным причинам «Боруссия» не видит острой необходимости в трансферах зимой, они рассмотрят их только в том случае, если это будет целесообразно или появится такая возможность. Но Бобб остается в центре внимания с прицелом и на летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Оскар провел 9 матчей в АПЛ, отметившись одной результативной передачей. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.