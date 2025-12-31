Месси не получил приз «Король Америки». Его опередил хавбек «Фламенго» де Арраскаэта
Полузащитник «Фламенго» и сборной Уругвая Джорджиан де Арраскаэта получил награду «Король Америки» от уругвайской газеты El País.
Премия присуждается лучшему футболисту года в американских лигах. В голосовании приняли участие 264 журналиста из 16 стран.
Де Арраскаэта занял первое место по итогам опроса, набрав 62,8% голосов. Он опередил форварда «Интер Майами» Лионеля Месси (14,8%) и нападающего «Расинг Авельянеда» Адриана Мартинеса (5%).
Де Арраскаэта в составе «Фламенго» выиграл четыре титула в нынешнем сезоне – чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес, Суперкубок Бразилии, чемпионат штата Рио-де-Жанейро. Уругвайский полузащитник стал лучшим игроком Кубка Либертадорес, лучшим бомбардиром и ассистентом команды в бразильской лиге.
Отметим, что Месси ни разу не получал эту награду. В 2024 году ее получил выступающий теперь за «Зенит» Луис Энрике Андре – в тот момент он играл за «Ботафого».
