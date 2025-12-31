  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси не получил приз «Король Америки». Его опередил хавбек «Фламенго» де Арраскаэта
Месси не получил приз «Король Америки». Его опередил хавбек «Фламенго» де Арраскаэта

Лионель Месси не получил приз «Король Америки».

Полузащитник «Фламенго» и сборной Уругвая Джорджиан де Арраскаэта получил награду «Король Америки» от уругвайской газеты El País.

Премия присуждается лучшему футболисту года в американских лигах. В голосовании приняли участие 264 журналиста из 16 стран. 

Де Арраскаэта занял первое место по итогам опроса, набрав 62,8% голосов. Он опередил форварда «Интер Майами» Лионеля Месси (14,8%) и нападающего «Расинг Авельянеда» Адриана Мартинеса (5%). 

Де Арраскаэта в составе «Фламенго» выиграл четыре титула в нынешнем сезоне – чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес, Суперкубок Бразилии, чемпионат штата Рио-де-Жанейро. Уругвайский полузащитник стал лучшим игроком Кубка Либертадорес, лучшим бомбардиром и ассистентом команды в бразильской лиге.

Отметим, что Месси ни разу не получал эту награду. В 2024 году ее получил выступающий теперь за «Зенит» Луис Энрике Андре – в тот момент он играл за «Ботафого».

