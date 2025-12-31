  • Спортс
  • Орлов об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь нужен «Зениту», ЦСКА – новый вызов для Лусиано. Аргентинец погас, мало играл из-за лимита. Наш защитник – находка, умеет забивать на стандартах»
15

Орлов об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь нужен «Зениту», ЦСКА – новый вызов для Лусиано. Аргентинец погас, мало играл из-за лимита. Наш защитник – находка, умеет забивать на стандартах»

Орлов про Гонду и Дивеева: Игорь нужен «Зениту», ЦСКА – новый вызов Лусиано.

Комментатор Геннадий Орлов положительно оценил возможный обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и ЦСКА согласовали обмен нападающего на центрального защитника.

«Мне кажется, обе команды от такого обмена выиграют. Лусиано в последнее время мало играл – прежде всего из-за лимита. Семак вынужден был ставить Соболева, который явно уступает в индивидуальном мастерстве Гонду. И аргентинец как-то погас. Переход в ЦСКА станет для него новым вызовом.

А наш замечательный защитник станет находкой для «Зенита». Он ведь еще и забивать на стандартах умеет. Для «Зенита», против которого большинство соперников играет низким блоком, это ценное качество.

Почему-то бытует мнение, что Дивеев часто травмируется, но на самом деле он почти во всех матчах за ЦСКА играл, и играл здорово! Данные у него хорошие, а насчет здоровья все проверить можно. У футболиста есть медицинская карта.

То, что Игорь сейчас нужен «Зениту», у меня не вызывает сомнений», – сказал Орлов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
