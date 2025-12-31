Леау и Габбиа тренируются с «Миланом». Пулишич и Нкунку вернутся в общую группу завтра – за день до матча с «Кальяри»
Леау и Габбиа тренируются с «Миланом», Пулишич и Нкунку вернутся в группу завтра.
Стали известны подробности о состоянии игроков «Милана» в преддверии матча с «Кальяри» 2 января.
Сегодня вингер Рафаэл Леау тренировался с командой третий день подряд. Защитник Маттео Габбия вернулся к групповым тренировкам.
Полузащитник Кристиан Пулишич провел индивидуальную тренировку. Ожидается, что он вернется в общую тренировочную группу 1 января.
Форвард Кристофер Нкунку не участвовал в занятии на поле, но также должен вернуться в четверг.
