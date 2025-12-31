Джо Коул мог перейти в ЦСКА: «Меня хотели отдать в аренду, но мой отец отказал. В том сезоне я сыграл 50 матчей за «Челси». Рад, что не уехал в Москву!»

Джо Коул рассказал, что мог перейти в ЦСКА.

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул рассказал, что мог перейти в ЦСКА.

«У «Арсенала » было право первоочередного выкупа и на меня, и на Майкла Кэррика [когда мы играли в «Вест Хэме »], но Арсен Венгер от этого отказался.

Алекс Фергюсон хотел меня видеть, но ему пришлось ждать, пока Хуан Себастьян Верон присоединится к «Челси». «Манчестер Юнайтед » сказал: «Да, мы хотим тебя подписать, но мы ждем, мы ждем».

Внезапно «Челси» заинтересовался мной, предложение было принято, и мне сказали: «Иди, поговори с Клаудио Раньери и подпиши контракт». «Вест Хэму» нужно было продать меня, а за «Челси» я болел в детстве.

Роман Абрамович только что стал главой «Челси», и позже я узнал, что, когда я только подписал контракт, они хотели отдать меня в аренду московскому ЦСКА. Тогда они подписали Жереми [Нжитапа] из «Реала», они подписали Верона, они также подписали Дэмьена Даффа, который был одним из лучших игроков лиги в составе «Блэкберна» в предыдущем сезоне, и Ману Пети восстанавливался после травмы. Мне был 21 год, и меня подписали с мыслью «посмотрим, что можно сделать с этим парнем».

Мой отец отказался от идеи с арендой в ЦСКА и решил не говорить мне, что ему это предлагали. Я просто думал: «Я попробую пробиться в эту команду и отыграть как можно больше минут».

В том сезоне я сыграл 50 матчей – 25 в стартовом составе, плюс 25 раз выходил на замену. Я много играл в футбол. Я рад, что не уехал в Москву!» – сказал Коул.