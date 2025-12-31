Мбаппе может сыграть в финале Суперкубка Испании, если «Реал» туда пройдет. Участие форварда в полуфинале с «Атлетико» маловероятно
Килиан Мбаппе может сыграть в финале Суперкубка Испании.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе имеет шансы принять участие в финале Суперкубка Испании.
Ранее стало известно, что у футболиста выявлено растяжение связок левого колена. По информации L’Equipe, Мбаппе пропустит не менее трех недель.
По данным инсайдера Аранчи Родригес, Килиан точно не сыграет с «Бетисом» 4 января в Ла Лиге. Также маловероятно, что он сможет принять участие в полуфинальной игре Суперкубка против «Атлетико» 8 январе.
Вместе с тем не исключено, что француз сможет сыграть в матче 11 января, если «Реал» выйдет в финал, где соперником станет «Барселона» или «Атлетик». Журналист Альберто Перейро подчеркивает, что такая вероятность существует.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Аранчи Родригес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости