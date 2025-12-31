Мбаппе может сыграть в финале Суперкубка Испании, если «Реал» туда пройдет. Участие форварда в полуфинале с «Атлетико» маловероятно

Килиан Мбаппе может сыграть в финале Суперкубка Испании.

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе имеет шансы принять участие в финале Суперкубка Испании.

Ранее стало известно, что у футболиста выявлено растяжение связок левого колена. По информации L’Equipe, Мбаппе пропустит не менее трех недель.

По данным инсайдера Аранчи Родригес, Килиан точно не сыграет с «Бетисом » 4 января в Ла Лиге . Также маловероятно, что он сможет принять участие в полуфинальной игре Суперкубка против «Атлетико» 8 январе.

Вместе с тем не исключено, что француз сможет сыграть в матче 11 января, если «Реал» выйдет в финал, где соперником станет «Барселона » или «Атлетик». Журналист Альберто Перейро подчеркивает , что такая вероятность существует.